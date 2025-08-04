Greenland Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Greenland Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemalarda ilgiyle karşılanan Greenland: Son Sığınak, şimdi de televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim severlerin dikkatle takip ettiği film, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bu etkileyici yapımı ilk kez izleyecek olanlar için filmin genel hikayesi, başrol oyuncuları ve öne çıkan detayları mercek altına alıyoruz.

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh'un oturduğu ve başrollerinde Gerard Butler, Morena Baccarin ile David Denman'ın yer aldığı "Son Sığınak" adlı film, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film, yıkıcı bir felaketten sağ çıkmaya çalışan bir ailenin yaşadığı dramatik olaylara odaklanıyor.

Dünya, geri dönüşü olmayan bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Yaklaşmakta olan bir gök cismi, gezegenin yok olmasına yol açabilecek kadar büyük bir tehdit oluşturur. İnsanlık, bu büyük felaketten kaçabilmek için sadece 48 saate sahiptir. Hayatta kalma savaşı veren bir çift, küçük oğullarıyla birlikte Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmak için zamanla yarışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde yer alan karakterler ve onları canlandıran oyuncular şu şekildedir:

• Gerard Butler – John Garrity

• Morena Baccarin – Allison Garrity

• David Denman – Ralph Vento

• Hope Davis – Judy Vento

• Roger Dale Floyd – Nathan Garrity

• Andrew Byron Bachelor – Colin

• Merrin Dungey – Major Breen

• Holt McCallany – Twin Otter pilotu

• Scott Glenn – Dale

GREENLAND: SON SIĞINAK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

"Son Sığınak" filmi ilk olarak 18 Aralık 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Çekimleri farklı ülkelerde ve özellikle Kuzey Amerika'daki çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen film, hem atmosferi hem de temposu ile dikkat çeken bir felaket gerilimidir.