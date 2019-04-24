Gözü Dönmüş Sapık, Metrobüste Kadını Taciz Edip Cinsel Organını Dışarı Çıkardı
İstanbul'da gözü dönmüş sapık, metrobüste yolculuk yapan kadını taciz edip cinsel organını pantolonundan çıkardı. Tacize uğrayan kadın, tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti.
İstanbul'da F.Ö. adlı şüpheli, metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tacize uğrayan kadın, çektiği videoyu sosyal medyaya koyarak tacizcisini ifşa etti.
Dün akşam sıralarında metrobüsle Avcılar yönüne giden bir kadın tacize uğradı. Tacize uğrayan kadın, oturduğu koltuğun yanında ayakta duran adamdan rahatsız oldu ve çantasını araya koydu. Temasın bilinçli olduğunu fark edince aradan çantasını kaldıran kadın, F.Ö.'nün fermuarının açık, cinsel organın dışarıda olduğunu gördü. Pantolonundaki ıslaklıkla beraber sapığın boşaldığını fark eden kadın, sapığı ifşa edip metrobüsten indirtti.
"BEN GÖRMÜŞTÜM"
Tacize uğrayan kadın, metrobüsün dışında olayı videoya çekti. Metrobüste kadının karşısında oturan bir görgü tanığı ise, "Ben görmüştüm bu adamın ne yaptığını" diye konuştu.
PANTOLONUNDAN ÖRNEK ALINDI
Olay yerinden kaçmaya çalışan tacizci engellenip gözaltına alındı. Polisler, sapığın pantolonundan örnek aldı. Gözaltına alınan sapık, bugün mahkemeye çıkarılacak.
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Gayret DİNİ şehamet dini ancak MÜSLÜMANLIKTIR. Hakiki MÜSLÜMANLIK en büyük KAHRAMANLIKTIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH NEFSİMİZE HAKİM EDEP DAİRESİ DAHİLİNDE YAŞAMA FERASETİ VERSİN HEPİMİZECevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yoruma bile gerek yok tek çözüm tak tak tak.bittiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Hedef 2023diyenler sadece sapik yetistirdiniz baska ictaatiniz yok tacizciler icin idam yasasi bile cikaramiyorsiniz en onemli konu budurCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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OLAYI HEMEN İDAMA CEKEN GERİCİLERE SESLENİYORUM. . . İNSAN ÖLDÜRMEK YERİNE HADIM EDİN DİYENİ DUYMADIM GAYENİZ ÖLDÜRMEK ELBETTE TASVİP EDİLECEK BİR DAVRANIŞ DEĞİL AMA VİCDANLI OLUP ÇÖZÜM BULMAK AKILCI YAŞAMAK LAZIM HER HATA ÖLDÜRÜRSEK DÜNYADA İNSAN KALMAZ ALLAHIN VERDİĞİ CANI ALLAH ALIR ÖYLE BİR CEZA VERİLMELİ Kİ ÖMÜR BOYU UNUTMASIN O ADAMCevap Yaz Yayından Kaldır