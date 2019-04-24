Gözü Dönmüş Sapık, Metrobüste Kadını Taciz Edip Cinsel Organını Dışarı Çıkardı

İstanbul'da F.Ö. adlı şüpheli, metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Tacize uğrayan kadın, çektiği videoyu sosyal medyaya koyarak tacizcisini ifşa etti.

Dün akşam sıralarında metrobüsle Avcılar yönüne giden bir kadın tacize uğradı. Tacize uğrayan kadın, oturduğu koltuğun yanında ayakta duran adamdan rahatsız oldu ve çantasını araya koydu. Temasın bilinçli olduğunu fark edince aradan çantasını kaldıran kadın, F.Ö.'nün fermuarının açık, cinsel organın dışarıda olduğunu gördü. Pantolonundaki ıslaklıkla beraber sapığın boşaldığını fark eden kadın, sapığı ifşa edip metrobüsten indirtti.

"BEN GÖRMÜŞTÜM"

Tacize uğrayan kadın, metrobüsün dışında olayı videoya çekti. Metrobüste kadının karşısında oturan bir görgü tanığı ise, "Ben görmüştüm bu adamın ne yaptığını" diye konuştu.

PANTOLONUNDAN ÖRNEK ALINDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan tacizci engellenip gözaltına alındı. Polisler, sapığın pantolonundan örnek aldı. Gözaltına alınan sapık, bugün mahkemeye çıkarılacak.