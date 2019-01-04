Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı
ABD'de bir sapık, bitkisel hayattaki bir kadını tecavüz edip hamile bıraktı. Kadın, kız çocuğu doğururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'de 10 yıl önce girdiği havuzda boğulmak üzereyken kurtarılan ve bitkisel hayata giren kadın, tedavisi için ailesi tarafından bir sağlık bakım evine verildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir sapık, bitkisel hayattaki kadını tecavüz ederek hamile bıraktı.
SON ANA KADAR KİMSE FARK ETMEDİ
Amerika'da kimliği tespit edilemeyen bir sapık, savunmasız kadını tecavüz etti. Sağlık kuruluşunun çalışanları, hasta kadının acı içinde inlemesine kadar hamile olduğunu fark edemedi. Kadının hamile olduğu anlaşılması üzerine hastaneye kaldırıldı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
SAĞLIK KURULUŞUNDAN AÇIKLAMA
Olaydan sonra sağlık kuruluşu, hastalarının güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve kadını taciz eden kişinin bulunması için polis ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını söylediler.
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Kadın 10 yıl önce bitkisel hayata girmiş. Olay yeni olmuş. diye anladım ben.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vay be ABD de hasta da olunmaz hastayi yataginda ..........sözü gerceklestrmisler bunlar ölüyü diriyi affetmiyorCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Ne biçim haber yahu,,,10yil önce deniyor ,,,yeniolmus gibi polisvehastane çalışma başlatmışlar!!!Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır10 YIL 9 AY: kadın 10 yıl önce havuzda boğulup bitkisel hayata girmiş, yatakta bilinçsizce yatıyor yılardır. sapığın biri buna tecavüz ediyor ve yeni doğum yapıyor, tecavüz olayı 9 ay önce olmuş yani6 Yayından Kaldır
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Ne biçim haber yahu,,,10yil önce deniyor ,,,yeniolmus gibi polisvehastane çalışma başlatmışlar!!!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır