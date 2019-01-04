Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı

ABD'de 10 yıl önce girdiği havuzda boğulmak üzereyken kurtarılan ve bitkisel hayata giren kadın, tedavisi için ailesi tarafından bir sağlık bakım evine verildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir sapık, bitkisel hayattaki kadını tecavüz ederek hamile bıraktı.

SON ANA KADAR KİMSE FARK ETMEDİ

Amerika'da kimliği tespit edilemeyen bir sapık, savunmasız kadını tecavüz etti. Sağlık kuruluşunun çalışanları, hasta kadının acı içinde inlemesine kadar hamile olduğunu fark edemedi. Kadının hamile olduğu anlaşılması üzerine hastaneye kaldırıldı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

SAĞLIK KURULUŞUNDAN AÇIKLAMA

Olaydan sonra sağlık kuruluşu, hastalarının güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve kadını taciz eden kişinin bulunması için polis ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını söylediler.