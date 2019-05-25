Gözü Dönmüş Öğretmenin, Öğrencileri Okulun Bahçesinde Dövdüğü Anlar Kamerada

Çankırı'daki bir okulda, 19 Mayıs törenleri sırasında birbirleriyle şakalaştıkları söylenen öğrencileri öğretmen tüm okulun önünde dövdü.

Çankırı Yapraklı'da bir okulda görevli öğretmen, 19 Mayıs töreninde, öğrencilerini kürsüye çıkardı. Aralarında şakalaşan küçük öğrencilere kızan öğretmen, öğrencilere adeta meydan dayağı attı.

ÖNCE TOKAT ATTI SONRA KULAKLARINDAN HAVAYA KALDIRDI

O anlar okulda bulunan bir kişinin telefonu tarafından kaydedildi. Videoda, öğrencilere sırayla tokat atan gözü dönmüş öğretmenin daha sonra öğrencinin kulağını tutarak hava kaldırdığı görülüyor.