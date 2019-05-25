Gözü Dönmüş Öğretmenin, Öğrencileri Okulun Bahçesinde Dövdüğü Anlar Kamerada
Çankırı'da bir öğretmen, birbirleriyle şakalaşan öğrencileri tüm okulun gözü önünde dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çankırı'daki bir okulda, 19 Mayıs törenleri sırasında birbirleriyle şakalaştıkları söylenen öğrencileri öğretmen tüm okulun önünde dövdü.
Çankırı Yapraklı'da bir okulda görevli öğretmen, 19 Mayıs töreninde, öğrencilerini kürsüye çıkardı. Aralarında şakalaşan küçük öğrencilere kızan öğretmen, öğrencilere adeta meydan dayağı attı.
ÖNCE TOKAT ATTI SONRA KULAKLARINDAN HAVAYA KALDIRDI
O anlar okulda bulunan bir kişinin telefonu tarafından kaydedildi. Videoda, öğrencilere sırayla tokat atan gözü dönmüş öğretmenin daha sonra öğrencinin kulağını tutarak hava kaldırdığı görülüyor.
YORUMLAR (18)
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Gericilerin bol olduğu yer normalCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuklara kötü bir örnek kim olursa olsun çocuklara el kaldırmaya. Hakkı yoktur. Öğretmen bile olsa. .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bizi böyle eğitti sağolsun öğretmenlerimiz bazısı! eti senin kemiği benim dönemiydi. şimdi bu kadar aleni olmasına rağmen müdür bey maşallah minik çocuklara mala vurur gibi vuruyor. kendisi de muhtemelen benzer dayaklarla büyüdü ama yeni dönemden hiç ders almamış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ELBETTE İSTİKLAL MARŞI BİR TÜRK İÇİN ÖNEMLİDİR ANCAK CILKINI ÇIKARMADAN BUNU 8-10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA NAKIŞ NAKIŞ İŞLEYEREK EMEK VEREREK ANLATIRSIN MAĞARADAN ÇIKMIŞ BİR ELİNDE DİNOZOR BUTU OLAN ADAM GİBİ DEĞİL İNSAN GİBİ UYARIP BUNUN DOĞRU OLMADIĞINI ÇOCUĞA ANLATIRSIN 15 KG ÇOCUĞU YAKASINDAN TUTATARAK HAVAYA KALDIRMAKLA ORADAKİ ÇOCUKLARA GÖZDAĞI VERMEYE KALMAK ÇOK YANLIŞ HAYDİ YİYORSA BEN 85 KG IM GEL BENİ DE AYNI ŞEKİLDE HAVAYA KALDIR DA GÖZÜNÜN ÜZERİNE KONAYIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Memuriyetten atıldı mı ki görevden alındı deniliyor. . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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