Gözü Dönmüş Çoban, Şelaleye Götürdüğü Kadına Cinsel İstismarda Bulunup Aynı Aileden 3 Kişiyi Öldürdü

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde bir çoban, ülkeyi ziyaret eden Amerikalı baba ve 4 yaşındaki oğlunu öldürdü. Çoban, öldürdüğü adamın karısının cinayete şahit olduğunu görünce önce kadına tecavüz etti daha sonra öldürdü.

ŞELALEYE YAKIN EVLERİNİ ZİYARET ETMEK İSTEDİLER

Aslen Gürcistanlı olan 44 yaşındaki Ryan Smith ve 43 yaşındaki eşi Laure ile ziyaret için Gürcistan'a geldi. Aile, akrabalarına şelaleye yakın olan evlerini ziyaret edeceklerini söyledikten sonra kendilerinden haber alınamadı.

KARI-KOCANIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Polisin yaptığı arama sonucu kocanın cesedini evde kadının ise cesedini şelaleye yakın bir kayalıkta buldu. Polis, olay ile ilgili daha önce çifte şelaleyi gezdiren 19 yaşındaki çoban Malkhaz Kobaur'u gözaltına aldı.

BABA-OĞLU ÖLDÜRDÜ SONRA KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUP KATLETTİ

Malkhaz Kobaur'ın Laure 'ye cinsel istismarda buluna planları yaptığı bu yüzden önce kocasını ve dört yaşındaki çocuğunu öldürdüğünü Laure'nin cinayeti gördüğünü fark edince de kadını silah zoru ile şelaleye yakın bir kayalığa götürüp cinsel istismarda bulunup sonra öldürdü.

VÜCUDUNDA VE İÇ ÇAMAŞIRINDA ÇOBANA AİT İZLER BULUNDU

Öldürülen Laure'nin iç çamaşırı ve bedenin üzerinde Malkhaz Kobauri'ye ait sperm izleri bulunmasına rağmen Malkhaz Kobauri, mahkemede suçlamaları kabul etmedi ve sürekli güldü.

MAHKEME, KATİL ÇOBANA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme Malkhaz Kobauri'ye müebbet hapis cezası verdi. Bu sırada mahkemede bulunan Malkhaz Kobauri'nin annesi ise oğluna iftira atıldığını söyleyerek sinir krizleri geçirdi.

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