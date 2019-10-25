Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesi bulundu

25.10.2019 13:31

Konya'da, avda kullanılmak üzere gözleri dikilmiş ve bantlanmış, ayağında misina ipli tuzak olan bulunan saz delicesi bulundu. Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan ve tedavi altına alınan saz delicesi, tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salınacak.

GÖZ KAPAKLARI DİKİLMİŞ VE BANTLANMIŞ

Konya'da yaşanan olayda, Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde, yaralı hayvanın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerine giden ekipler göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış, ayağında misina ipli tuzak olan yaralı bir saz delicesi buldu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

Ekipler, avda kullanılmak üzere yakalanan saz delicesini alarak, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada tedavi uygulanan saz delicesi, yapılan operasyonla iyileştirildi. Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA