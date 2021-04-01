Gözaltına alındığında şarkı söyleyen abla cinayeti sanığına müebbet hapis

KONYA'da eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartışırken tabancayla rastgele ateş açarak ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran (37), 'kardeşi kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartışırken tabancayla rastgele ateş açarak ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran (37), 'kardeşi kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltına alındığında şarkı söylemesiyle dikkat çeken Başaran, mahkemedeki son savunmasında ise "Eniştem Ebu Müslüm Kip ile ağabeyim Haydar Başaran arasında geçmişe dayalı bir husumet vardı. Tartışma sırasında ağabeyim belindeki silahı çıkarıp ateş etmek isterken müdahale ettim o sırada silahı ateşledi. Ablamı, ağabeyim vurdu" dedi.

Olay, 14 Mart 2020 tarihinde merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan Hüseyin Başaran, iddiaya göre evin penceresinde duran eniştesi Ebu Müslüm Kip ile tartıştığı sırada tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar eniştesi Ebu Müslüm Kip'in yanındaki ablası Bahtiyar Kip'in vücuduna isabet etti. Kanlar içinde kalan Bahtiyar Kip, yaşamını yitirirken Hüseyin Başaran da gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN ŞARKI SÖYLEDİGözaltına alınan Hüseyin Başaran'ın sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söylemesi dikkat çekti. Başaran emniyetteki ilk ifadesinde, "Enişteme ateş ettim. Ablamı ben öldürmedim, başkası öldürmüştür" dedi. Başaran, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİTutuklu Hüseyin Başaran'ın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 'kardeşi kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Başaran, savunmasında suçu ağabeyi Haydar Başaran'ın işlediğini öne sürdü. Başaran, " Benim olayla bir alakam yok. Eniştem Ebu Müslüm Kip ile ağabeyim Haydar Başaran arasında geçmişe dayalı bir husumet vardı. Tartışma esnasında ağabeyim belindeki silahı çıkarıp ateş etmek isterken müdahale ettim o sırada silahı ateşledi. Ablamı, ağabeyim vurdu. Silahtan çıkan kurşun benim değil. Silah benim değil. Benim olayla bir alakam yok. Ben kimseyi öldürmedim"dedi. Savcı mütalaasında suçun sabit olduğunu ve Hüseyin Başaran'a 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi.MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Mahkeme heyeti, Hüseyin Başaran hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından da mahkemedeki iyi halinden dolayı cezayı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Başaran, ayrıca eniştesi Ebu Müslüm Kip'e karşı 'tehdit ve hakaret' suçundan da 1 yıl 8 ay daha hapis cezası aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI