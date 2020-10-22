Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti
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Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti

22.10.2020 22:56 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:04

Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti Sokak ortasında cipin altında kalan köpek acı çeke çeke can verdi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipi ile seyir halinde olan bir sürücü, sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti.

Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti

Sokak ortasında cipin altında kalan köpek acı çeke çeke can verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cipi ile seyir halinde olan bir sürücü, sokak ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti. Sürücü yoluna devam ederken aracın altında kalan köpek ise acı çeke çeke öldü.

Olay Gölcük ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 H 9119 plakalı aracı ile Kocatepe Mahallesi'nde seyir halinde olan S.C. adlı sürücü, ara sokaktan döndükten sonra çıktığı yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpeğin üzerinden geçerken aracın sallanmasına rağmen durmayan sürücü, yoluna devam ederken aracın altında kalan köpek ise acılar içinde kıvrandı. Acı dolu bağrışları duyan N.K., sokağa çıktığında köpeğini can çekişirken buldu. Daha sonra N.K. tarafından hızla veterinere götürülen köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bir binanın güvenlik kameralarını inceleyen N.K., köpeğini ezerek ölümüne neden olan sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan köpeğin ezilme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan 41 H 9119 plakalı cip, sokak ortasında duran köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam ediyor. Üzerinden araç geçen köpek ise acı içerisinde kıvranıyor.

Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti
Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti
Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti
Göz göre göre cipi ile köpeğin üzerinden böyle geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES AZMAK

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