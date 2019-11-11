Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

11.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:38
Göynük'te çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

'nun ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Örtencik Köyü Merkez Mahallesi'nde 'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et