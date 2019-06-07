Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu

Romanya'da yayınlanan Got Talent yetenek yarışma programıyla tanınan 33 yaşındaki dansçı Alla Klyshta'dan bir süredir haber alınamıyordu. Rhine Nehri üzerinde bir cesedin su üstünde yüzdüğünü gören iki vatandaş olayı polise haber verdi.

CESEDİN DANSÇIYA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis, cesedin nisan ayından beri kendisinden haber alınamayan Alla Klyshta ait olduğunu tespit edince 30 yaşındaki eski erkek arkadaşını Frankurt'ta göz altına aldı.

CİNAYET TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR

Dansçının nehirde boğularak ölmediğinden kesin olarak emin olan detektifler cinayeti tüm yönleri ile araştırıyor. Dansçının ve eski arkadaşınınkısa süre önce ilişkilerine son verdikleri ama beraber çalışmaya devam ettikleri belirtildi.