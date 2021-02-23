"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?
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"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

23.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:35

Canlı bağlantıyla açılışını yaptığı okullarda kapalı spor salonlarının da gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talebinin iki kez karşılık bulmaması üzerine sinirlenerek "Anlaşma yapılan firma bu işlerde mahir değil mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, açıklamalarının ardından canlı bağlantı ile okulların açılışını gerçekleştirdi.

"SİZ NİRE, BİZ NİRE?"

"Servis olmadığı için karda, ayazda okullarına saatlerce yürümek zorunda olan öğrenciler vardı. Ben okuluma yarım saatte giderdim. Kütüphane laboratuvar spor salonu gibi imkanlar ise büyük şehirlerdeki okullarda bile lüks kabul ediliyordu. Bizim okulumuzun spor salonu yoktu, çok basık sıçradığın zaman başının değeceği şekilde beden eğitimini yaptığımız bir bölüm vardı." diyen Cumhurbaşkanı, bağlantı sırasında özellikle üzerinde durduğu spor salonlarının da gösterilmesini istedi. Yetkililerin "Çalışmalar tamam ancak çekimleri yapılmadı. İnşallah başka bir zaman size o görüntüleri de arz etmek isteriz." cevabına karşılık gülümseyen Cumhurbaşkanı, "O zaman siz nire, biz nire" dedi.

FİRMAYA SİNİRLENDİ

İkinci bağlantıda da spor salonunu görmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı, olumsuz yanıt alınca sinirlendi. Tepkisini ise "Kapalı spor alanlarını bize bir gösterebilseydiler... Demek ki anlaşma yapılan firma bu işlerde mahir mi değil?" diyerek gösterdi.

'Görüntüleri izletin' talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

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