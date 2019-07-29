Olay görüntüyle ilgili açıklama geldi! Dikkat çeken "bebek bezi" detayı

Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nin su altında kaldığına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ofis tavanında oluşan su birikintisi ile ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek, olayın, pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiği bildirildi.

PATLAYAN DİRSEK DEĞİŞTİRİLDİ

399,5 milyon dolar harcanarak hizmete açılan Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, şunları kaydetti:

"Bursa Şehir Hastanesi'nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir.Her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, o anların görüntüsünü paylaşarak "AKP'nin rantı sular altında kaldı! 399.5 milyon dolar harcanarak 15 gün önce hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi sular altında kaldı" ifadelerini kullandı.