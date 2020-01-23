: Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

23.01.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:03

Pendik Belediyesi'ne ait bir hizmet aracı şoförünün bölgedeki ormanlık alandan geçerken aracı çok sayıda köpeğin üzerine sürdüğü ve bir köpeği de ezdiği görüntüler infial yarattı. Pendik Belediyesi ise söz konusu görüntüler üzerine harekete geçti.

YARALI KÖPEK BİR HAYVANSEVER TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ

Özür mesajı yayınlayan belediye, "Pendik Köyler Bölgesi'nde Belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge Hayvan Barınağı'nda tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmiştir.

"PERSONELİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ"

Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, köpeğin ezilme anı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi paylaşılarak olaya tepki gösterildi.

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