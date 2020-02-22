Görevlendirme yapılan belediyeden kırsaldaki taziyeevlerine destek

22.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:03

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesince imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kırsaldaki taziyeevlerinin mobilya eksiğini karşılıyor.

Protokolün ardından öğrenciler, 22 köydeki taziyeevi için ihtiyaç duyulan 570 sedir, 22 masa ve bin 140 sehpa üretimi için çalışma başlattı.

Öğrenciler acının paylaşıldığı taziyeevlerinde vatandaşların rahat ortamda misafirlerini ağırlaması amacıyla mobilya üretimini sürdürüyor.

Kayapınar Belediye Başkan Vekili, Kaymakam Ünal Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 22 köyde kurulan taziyeevlerinde tespit ettikleri eksikleri gidermek için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin mobilya üretiminin sürdüğünü ifade eden Koç, "Hem üretim yapmış hem de okula ve kendilerine gelir sağlamış oluyorlar. Bu bakımdan üretimlerini destekliyor, köylerimizdeki taziyeevlerinin eksiklerini tamamlıyoruz. Hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem de okullarımızda üretimi sağlamış oluyoruz." dedi.

"Ülke ekonomisine de kazanç"

Okul Müdürü Sezai Güçmen ise 156 öğrencinin bu alanda eğitim gördüğünü ve çalışma saatlerine göre yevmiye aldığını dile getirdi.

Güçmen, öğrencilerin bu üretimle öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı bulduğuna işaret ederek, "Öğrenciler aldıkları ücretle de okul ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanı sıra aile ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Devlet okulunda daha az maliyetle ürettikleri bu mobilyaları en kısa zamanda kırsaldaki taziyeevlerine teslim edeceklerini belirten Güçmen, "Belediyemizin talep ettiği taziyeevleri için yapılan mobilyaların toplam maliyeti 530 bin lira. Bu üretim aynı zamanda ülke ekonomisine de bir kazanç. Öğrencilerimiz de kazanç elde edecek. Okulumuza bir katma değeri olacak. Ham keresteyi temin ettiğimiz esnafımız da kazanmış olacak." dedi.

İnşaat teknolojisi alan şefi Şehmus Çapar, öğrencilere 10. sınıftan itibaren mesleki ve teknik bilgiler aktardıklarını, 11. sınıftan itibaren de yeteneklerine göre çeşitli dallarda uygulamalı eğitimler vererek onları sanayinin istediği ara elaman konumuna getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün talep ettiği mobilyaları da öğrencilerle yaptıklarını anlatan Çapar, taziyeevlerinin ihtiyacını karşılamak için de öğrencilerin yoğun çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilerden Yusuf Üzen, talep edilen mobilyaları okulda üretmekten mutlu olduklarını belirtti.

Bahar Yıldız da kendi isteğiyle bu alanda eğitim gördüğünü, belediyenin bu üretimi fabrikalar yerine okullarından talep etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA