Görevden alma iddialarının ardından Resmi Gazete çöktü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kulislerde ekonomi yönetiminin değişeceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'yi işaret ederek, "Bu gece saat 12:00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

"SAYFADA ÇALIŞMA YAPILIYOR" UYARISI

Bu iddiaların ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin internet sitesine 00:00 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar siteye girildiğinde 'sayfada çalışma yapıldığı' bilgisi ile karşılaşılıyor.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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