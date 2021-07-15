Görevden alınan Melih Bulu, kendi getirdiği "mezunlara giriş yasağı" uygulaması devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
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Görevden alınan Melih Bulu, kendi getirdiği "mezunlara giriş yasağı" uygulaması devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek

Görevden alınan Melih Bulu, kendi getirdiği 'mezunlara giriş yasağı' uygulaması devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden Resmi Gazete'de yayınlanan kararla alınan Melih Bulu, kendi getirdiği mezunların okula girişini yasaklayan uygulamanın devam etmesi durumunda Boğaziçi Üniversitesi'ne giriş yapamayacak.

Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 194 gün boyunca oturduğu koltuğunu yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye devretti.

MEZUNLARIN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevinden alınması ise akıllara önemli bir konuyu getirdi. Bulu, üniversite duyurusunda mezunların koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite kampüslerine girişinin kısıtlandığını ve izne tabii olduğunu ifade etmişti.

UYGULAMA DEVAM EDERSE BULU DA ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEK

Rektörlüğün ilgili duyurusunda yer alan ve mezunların okula girişini yasaklayan uygulamanın devam etmesi durumunda gece yarısı görevinden alınan ve "Boğaziçi mezunu" statüsüne gelen Melih Bulu'nun da üniversiteye giriş yapamayacağı ifade ediliyor.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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