Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
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Halkların Demokratik Partisi, Yenişehir, Güncel

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katıldığı tespit edildi.

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken'in güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Diken'in, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma dosyasında yer alan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü'nün tevdi raporunda Diken hakkındaki şu tespitlere yer verildi:

"İş sözleşmesinin feshine neden olabilecek nitelikte terör örgütü ile irtibat veya iltisakına ilişkin şüpheyi ortaya koyacak emareler bulunan kişilerin Diken tarafından güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatılmaları ve belediyeye ait personel şirketinde ve hatta belediye bünyesinde çalıştırılmasına devam edilmesi, bu kişileri kendisine yakın pozisyonlarda çalıştırmak suretiyle devlet otoritesinin zaafa uğratıldığı belirlendi. Kamu düzeninin bozulduğu, vatandaşın devlete olan güvenini zedeleyici tutum sergilendiği, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin kayrılarak istihdamlarının sağlanması suretiyle hukukun temel ilkeleri hiçe sayılmıştır."

Raporda, "Bu kişilerin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve 'Anayasal düzene karşı suçlar' kapsamında olduğu düşünüldüğünden haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği kanaatiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

Teröristin taziyesine katılmış

Soruşturma kapsamında Diken'in, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlüyken 17 Mart 2019'da intihar eden terörist Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı tespit edildi.

HDP İl Başkanlığı binası konferans salonunda belediye başkanlarının katılımıyla 4 Nisan 2019'da gerçekleştirilen etkinlikte, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu, slogan atıldığı, terör örgütü propagandasına dönüşen etkinlikte Diken'in de yer aldığı belirlendi.

Güvenlik güçlerine patlayıcı ile saldırıda bulunulan eyleme katılmış

Diken'in ayrıca, İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin yıl dönümü bahanesiyle 15 Şubat 2015'te gerçekleştirilen, yasa dışı sloganların atıldığı ve güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunulan eyleme katıldığı da saptandı.

Diken'in, terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin yasa dışı sloganların atıldığı etkinlikte de yer aldığı, KHK ile terör örgütleriyle iltisakı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Kadın Kongresi'ne üye olduğu, terör örgütü PKK güdümünde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarındaki çağrılara uyarak farklı tarihlerdeki birçok eyleme katıldığı belirlendi.

Belgin Diken, 13 Kasım 2019'da hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

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