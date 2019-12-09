Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı
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Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Görevden alınan eski Van Muradiye Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan ile Eski Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

09.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:08
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Eski Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan ile Eski Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Van'da 6 Aralık'ta düzenlenen ev baskınlarında "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan HDP yönetimindeki Muradiye Belediyesi eşbaşkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, Özalp Belediyesi eşbaşkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Başkale Belediyesi Eşbaşkanı Erkan Acar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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