Görev yaptığı camide, kendini astı

20.10.2019 11:49

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, müezzin Ercan Ç. (35) görev yaptığı camide kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, Derince ilçesi İbni Sina Mahalesi'nde meydana geldi. Murat Evler Camii'nde müezzin olarak görev yapan 1 çocuk babası Ercan Ç., dün öğle namazını kıldırdıktan sonra bahçede cemaatle çay içip, sohbet etti. Cemaat ikindi namazını kılmaya geldiğinde müezzini bulamadı. Ercan Ç.'nin evde de bulunmadığını öğrenen arkadaşları, merak edip camiye geldi. Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yapılan incelemenin ardından Ercan Ç.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ercan Ç.'nin cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek.