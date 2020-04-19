Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı ve "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" uyarısında bulundu. Bu uygulamalar; kredi kartınızın çalınmasına, kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine ve sesinizin üçüncü parti uygulamalarla paylaşılmasına sebep olabilir.

Google telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı ve kullanıcılar için önemli uyarılarda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar: Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor. Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor. SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor. Silmeniz gereken diğer uygulamalar: Pro Camera Beauty Art Effect Cartoon Art Photo Emoji Camera Art Filter Artistic effect Filter Art Effect Beauty Camera Selfie Camera Pro Wallpapers HD Horizon Beauty Camera Super Camera Art Effects for Photo Awesome Cartoon Art Art Filter Photo Art Editor Art Filter Photo Effects Cartoon Effect Cartoon Art Photo Filter Photo Editor Magic Art Filter Photo Editor Fill Art Photo Editor Art Flip Photo Editing Cartoon Art Photo Prizma Photo Effect Art Filter Photo Editor Pixture Photo Art Effect Cartoon Photo Filter