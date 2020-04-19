Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
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Google, Güncel

Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin

Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı ve "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" uyarısında bulundu. Bu uygulamalar; kredi kartınızın çalınmasına, kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine ve sesinizin üçüncü parti uygulamalarla paylaşılmasına sebep olabilir.

19.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:04
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin

Google telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı ve kullanıcılar için önemli uyarılarda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.

İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

Silmeniz gereken diğer uygulamalar:

Pro Camera Beauty

Art Effect

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Art Filter

Artistic effect Filter

Art Effect

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Wallpapers HD

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Editor

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Cartoon Art Photo Filter

Photo Editor

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

Art Flip Photo Editing

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Art Filter Photo Editor

Pixture

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter

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