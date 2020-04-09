Google Çalışanları, Zoom Uygulamasını Kullanamayacak
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Reuters, Google, Yakın, Teknoloji

Google Çalışanları, Zoom Uygulamasını Kullanamayacak

Google çalışanları, son dönemde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşaran Zoom uygulamasını kullanamayacak. Google, çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında Zoom video konferans yazılımını kullanmasını yasakladı.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Google Çalışanları, Zoom Uygulamasını Kullanamayacak

Google çalışanları, son dönemde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşaran Zoom uygulamasını kullanamayacak. Google, çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında Zoom video konferans yazılımını kullanmasını yasakladı.

Google Yasakladı!

Yasağın gizlilik ve güvenlik endişeleri dolayısıyla uygulandığı söylenmekte. Google sözcüsü Jose Castaneda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, güvenlik ekibimiz Zoom Desktop Client kullanan çalışanlara, güvenlik standartlarımızı karşılamadığından artık kurumsal bilgisayarlarda çalışmayacağını bildirdi." dedi.

Zoom uygulaması şu anda öğretmenler ve şirketler tarafından kullanılan en popüler video konferans uygulaması arasında yer almakta. Geçtiğimiz günlerde güvenlik açığı nedeniyle görüşmelerin ve ses kayıtlarının başkalarınca ele geçirilebildiği ortaya çıktı.

Zoom CEO'su Eric Yuan, uygulamanın güvenlik konusunda açıklarının olduğunu kabul ettiklerini ve raporlanan her güvenlik açığının düzeltilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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