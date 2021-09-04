Gönen'de Hakan Altun coşkusu
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Gönen'de Hakan Altun coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe G. - Haberler | Yerel

- Gönen'de Hakan Altun coşkusu Balıkesir'in Gönen ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Oya ve Çeyiz Festivali'nde ünlü sanatçı Hakan Altun sahne aldı.

- Gönen'de Hakan Altun coşkusu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Oya ve Çeyiz Festivali'nde ünlü sanatçı Hakan Altun sahne aldı. Altun Yıldız Meydanı'ndaki onbinlerce kişiye coşkulu anlar yaşattı.

Gönen'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl süresi 5 güne uzatılan Oya ve Çeyiz Festivali'nde Hakan Altun coşkusu yaşandı. Yıldız Meydanı'nda düzenlenen konserde Gönenlilerle buluşan Altun birbirinden güzel şarkılarının yanısıra Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin en güzel şarkılarını da seslendirerek dinleyenlerini mest etti. Konserin sürprizi ise meydana gelen gelin ve damat oldu. Düğünlerinden çıkarak soluğu Hakan Altun konserinde alan çiçeği burnunda çift Altun'un şarkıları ile mutluluklarını paylaşıp, arkadaşları ile halay çekti.

Konserin sonunda ise Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz sahneye çıkarak ünlü sanatçıya Gönen anısı olarak İğne Oyası, Çiçek ve Gönenspor'un formasını takdim etti. Oya ve Çeyiz Festivali kapsamında Gazapizm, Derya Uluğ, Zara ve Koray Avcı sahne alacak.

Gönen'de Hakan Altun coşkusu
Gönen'de Hakan Altun coşkusu
Gönen'de Hakan Altun coşkusu
Gönen'de Hakan Altun coşkusu
Gönen'de Hakan Altun coşkusu
Gönen'de Hakan Altun coşkusu
Gönen'de Hakan Altun coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe G.

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