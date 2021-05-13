Gonca Vuslateri sağlığına kavuştu
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Gonca Vuslateri sağlığına kavuştu

Gonca Vuslateri sağlığına kavuştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yüzünü kırmızıya boyayarak kendisini opera sanatçısı Semiha Berksoy'a benzeten Vuslateri, çektiği fotoğrafla birlikte şu mesajı yayınladı: "Aklandım paklandım taburcu oluyorum.

Yüzünü kırmızıya boyayarak kendisini opera sanatçısı Semiha Berksoy'a benzeten Vuslateri, çektiği fotoğrafla birlikte şu mesajı yayınladı: "Aklandım paklandım taburcu oluyorum. Küçük Semiha Berksoy geliyor. Harika tedavi gördüm. Ne kadar teşekkür etsem az. Herkesi çok seviyorum buradaki.Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Masmavi bir gökyüzünü izlemekle cezalandırılmış bir Meursault gibiyim (Camus kafası) ve dünya gerçekten de 'akla aykırı bir yerden başkası değil'. Hayat kısa denince hep Kral Lear-Soytarı sahnesindeki çıkarım gelir aklıma: Akıllanmadan yaşlanmamalıydınız da ondan. Akıllanmadan yaşlanmak yok bana. Ama Gonca deliliğime de coşkuyla sevgiyi katarak. Hepimize geçmiş olasın."

Kaynak: Hürriyet

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