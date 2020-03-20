Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli? Gonca Vuslateri'nin oynadığı dizi ve filmler! Gonca Vuslateri'nin hayatı ve biyografisi
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Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli? Gonca Vuslateri'nin oynadığı dizi ve filmler! Gonca Vuslateri'nin hayatı ve biyografisi

Yaptığı açıklamalar ve oynadığı diziler ile zaman zaman gündeme gelen Gonca Vuslateri, corona virüs ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli?

20.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:36
Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında ve nereli? Gonca Vuslateri'nin oynadığı dizi ve filmler! Gonca Vuslateri'nin hayatı ve biyografisi

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oyunculuğu kadar yaptığı açıklamalar ve söylemleri ile de sıklıkla gündem olmaktadır. Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün koronavirüs açıklamalarına yaptığı yorum ile sosyal medyada gündem oldu.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Gonca Vuslateri doğum tarihi: 2 Eylül 1986

Gonca Vuslateri kaç yaşında: 33 yaşında

Gonca Vuslateri doğum yeri: Bursa

Gonca Vuslateri'nin eşi: Edip Burak Erdoğan

Gonca Vuslateri mesleği: Oyuncu

GONCA VUSLATERİ'NİN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya geri taşındı.

1998'da annesi ve babası boşanan oyuncu bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 'Ruhsar' dizisiyle yaşadı. Uzun yıllar sonra yer aldığı 'Küçük Sırlar' isimli dizide canlandırdığı Ceyla karakteri ile tanındı.

Asıl popülerliğini senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisinde aynı anda canlandırdığı iki karakter ile kazanmıştır. Vasfiye Teyze ve Eylem karakterlerini canlandıran oyuncu dizinin en sevilenleri arasında girmiştir.

Bir dönem fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile birliktelik yaşayan Vuslateri, Edip Burak Ertoğan ile 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlendi. Çift 30 Nisan 2018 tarihinde boşandı.

GONCA VUSLATERİ'NİN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2018 - Tehlikeli Karım (Derin) (TV Dizisi)

2017 - Düğüm Salonu (Buse) (Sinema Filmi)

2016 - Anne (Şule Akçay) (TV Dizisi)

2015 - Komedi Türkiye (Tv Programı)

2015 - Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Klitorya) (Sinema Filmi)

2012 - İbret-i Ailem (Yıldız) (TV Dizisi)

2011 - Yalan Dünya (Eylem/Vasfiye Teyze) (TV Dizisi)

2011 - Yerden Yüksek 2. Sezon (Kumru) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Küçük Sırlar (Ceyla) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Yurttaki Kız) (Sinema Filmi)

2009 - Bornova Bornova (Hande) (Sinema Filmi)

2009 - Canım Ailem 2. Sezon (Nurcan) (TV Dizisi)

2006 - Kız Babası (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (Filiz) (TV Dizisi)

2004 - Aliye (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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