Gonca Vuslateri, Havaalanındaki Utanca Tepki Göstereyim Derken Aldığı Cevap Karşısında Şoke Oldu
İstanbul Havalimanın'da bir çalışana hakaret eden Funda E.'ye tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri, takipçisinden gelen yorum üzerine neye uğradığını şaşırdı.
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran İstanbul Havalimanı'nda Funda E.'nin görevli Tuğçe S.'ye ağır hakaretlerde bulunması olayına tepkiler çığ gibi yağdı. Tatsız duruma kayıtsız kalmayan oyuncu Gonca Vuslateri de bir mesaj yayınladı ama takipçilerinden birinden gelen yanıt, Vuslateri'nin samimiyetinin sorgulanmasına neden oldu.
"SUÇTUR BU"
Gonca Vuslateri Twitter hesabından, "Havaalaninda yasanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim.. Bir insani(kadini) kalçasıyla,davranışıyla toplum içerisinde kücük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır." mesajını paylaştı.
"İKİYÜZLÜSÜNÜZ"
Ancak Vuslateri'ye yanıt gecikmedi. Takipçilerinden biri ünlü oyuncuya, "Karşılamada calıştıgım bir odül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki.. 1 ay kadar belki oluyor.. Sosyal medyadaki bu ikiyüzlülük gerçekten çok üzücü aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de.." dedi.
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Istediğiniz kadar 0 larınız olsun başında 1 olmadiktan sonra ne fayda...velhasır insan olmak zordur hele hele müslüman olmak çooookkk zordur bu fani dünyadaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vitrin çalışması iyi giderken oda ne;arka planda ve hiç görünmeyen sahtekarlıklar ortaya çıkıveriyor!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Demek ki neymiş; herkes göründüğü ve söylediği gibi değilmiş.... herkes bir rol kesim pesinde...hadi hayırlısıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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burada sizin gonca vuslateriye nasıl davrandıgınız bilinmiyor onun için paylaşımınız ve iddianız sizin orada nasıl çalışma durumunuz araştırılmamış belki görevinizi yerine grtiremediniz ve kızmış olabilir onun için yorumunuz hiç iç açıcı değil gonca vuslateri paylaşımıda güzel samimi. .Cevap Yaz 3 34 Yayından Kaldır
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Gelişmiş ülkede polisten herkes korkar ama ayrımcılıkta yoktur.niye avrupaya giden gelmiyor.huzur var.Cevap Yaz 12 8 Yayından Kaldır