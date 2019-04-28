Gonca Vuslateri, Havaalanındaki Utanca Tepki Göstereyim Derken Aldığı Cevap Karşısında Şoke Oldu

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran İstanbul Havalimanı'nda Funda E.'nin görevli Tuğçe S.'ye ağır hakaretlerde bulunması olayına tepkiler çığ gibi yağdı. Tatsız duruma kayıtsız kalmayan oyuncu Gonca Vuslateri de bir mesaj yayınladı ama takipçilerinden birinden gelen yanıt, Vuslateri'nin samimiyetinin sorgulanmasına neden oldu.

"SUÇTUR BU"

Gonca Vuslateri Twitter hesabından, "Havaalaninda yasanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim.. Bir insani(kadini) kalçasıyla,davranışıyla toplum içerisinde kücük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır." mesajını paylaştı.

"İKİYÜZLÜSÜNÜZ"

Ancak Vuslateri'ye yanıt gecikmedi. Takipçilerinden biri ünlü oyuncuya, "Karşılamada calıştıgım bir odül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki.. 1 ay kadar belki oluyor.. Sosyal medyadaki bu ikiyüzlülük gerçekten çok üzücü aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de.." dedi.