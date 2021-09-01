Gölpazarı'nda Muhtarlar Derneği aşure ikram etti
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Gölpazarı'nda Muhtarlar Derneği aşure ikram etti

Gölpazarı'nda Muhtarlar Derneği aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Tarihi Taşhan'da düzenlenen etkinliğe Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Uğural, etkinlikte yaptığı açıklamada, aşurenin paylaşmanın dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olduğunu söyledi.

Bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin içinde farklı renklerin olduğunu ifade eden Uğural, "Muharrem ayı günlerinde, aşure günlerinde tüm zorluklardan kurtulup, huzura ereceğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ve etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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