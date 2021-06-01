Gölkent mahalle sakinleri, Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölkent mahalle sakinleri, Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti

Gölkent mahalle sakinleri, Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında bulunan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun yerine Belediye Başkanlığı'na vekalet eden Meclis Üyesi Mutlu Bülbül'ü Gölkent mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarı Hasan Çakır ile birlikte belediyede ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin ziyareti memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ile uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren, nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Mutlu Bülbül, "Halkımıza hizmet için göreve geldik ve bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri onurlandırıyor. Kapımız her zaman sizlere ve tüm hemşehrilerimize açık." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri adına söz alan Muhtar Çakır, "Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Güzel çalışmalarından devam edeceği konusunda inancımız tamdır. Başkan Vekilimiz Mutlu Bülbül nezdinde Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ve ekibine teşekkür ederiz." Dedi.

Muhtar Çakır ve Mahalle sakinleri Başkan Vekili Bülbül'e misafirperverliği için teşekkür ederek, Ferizli Belediyesi'nden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölkent mahalle sakinleri, Ferizli Belediye Başkanını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:28:15. #1.14#

title