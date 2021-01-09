Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı
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Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

09.01.2021 05:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:49

Denizli'de akşam saatlerinde 5 arkadaşın sohbet etmek amacıyla gittiği gölet kıyısında, içinde bulundukları araç göle doğru kaymaya başladı. Gençlerden 3'ü kurtarılırken 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. Gençlerden birinin annesinin "Oğlum sesimi duy artık" feryadı yürekleri dağladı.

Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gölete giden 5 arkadaş gölet kıyısında sohbet ettiği sırada içinde bulundukları hafif ticari araç, kaymaya başladı. 5 gençten 4'ü araçtan çıkarak kendini kurtarırken, diğer arkadaşları ise araçla birlikte gölete doğru ilerledi. O sırada gençlerden biri araç içerisinde kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girerek bir daha çıkamadı.

2 GENÇ GÖLDE KALDI

3 arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 genç Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kurtulan gençlerin 2 arkadaşlarının daha olduğunu söyledi.

Annenin "Oğlum sesimi duy" feryadı yürekleri dağladı

DEFALARCA ARADILAR

Saat 00.30 meydana gelen olayın ardında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama timleri gölette arama çalışmaları başlattı. Balık adamların defalarca dalışlarına rağmen 2 gence dair herhangi bir ize rastlanılamadı.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gençlerin ailelerinin iyi bir haber için ateş yakarak beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Arama çalışmaları devam ederken gençlerden birinin annesinin "Oğlum sesimi duy artık. Oğlum" şeklinde feryadı yürekleri dağladı.

Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı
Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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