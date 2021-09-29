Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı yan yollarıyla trafiğe nefes aldırdı

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki ana arterlerdeki trafik akışını akıcı hale getirmek için geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Gölcük Yüzbaşılar bölgesindeki köprülü kavşak ile araç trafiği akıcı ve transit hale gelmişti. D-130 Karayolu üzerindeki trafik ışıkların kaldırılması ve köprülü kavşağa ilave edilen yan yollarla ilçede trafik rahat bir nefes aldı.

YOLCU VE LOJİSTİK TAŞIMACILIĞI

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan D-130 Karayolu Gölcük Yüzbaşılar bölgesinde yapılarak hizmete sunulan köprülü kavşak, anayol ve kavşak yollarıyla beraber, 2 bin 800 metre uzunluğunda. Köprülü kavşağın kolları 7 ila 8 buçuk metre, ana yol ise 20 metre genişliğe sahip. 8 açıklıklı 190 metre uzunluğa sahip köprü, 2 çarpı 2 şeritli olarak hizmet veriyor. Kavşağa yapılan yan yollar ile inşaatı devam eden Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'ne ulaşım da daha kolay hale geldi.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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