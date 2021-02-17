Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu
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Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu

17.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:02
Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 1 küçükbaş hayvan telef oldu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 1 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi Pilavtepe mevkiinde Saim Anaç'a ait ahırın çatısı biriken karlar nedeniyle çöktü. İhbar üzerine adrese belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çöken ahırın çatısını kaldıran ekipler, mahsur kalan yaklaşık 10 küçükbaş hayvanı kurtardı. 1 küçükbaş hayvanın ise telef olduğu görüldü. Hayvanlar başka bir ahıra alınırken, tutanak tutuldu.


Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu
Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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