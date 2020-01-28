Gölcük'te 47 dükkan 30 ocak'ta ihaleye çıkacak

28.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:30

Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Hisareyn D-130 yol kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi ve Galericiler Sitesi'nde bulunan 47 dükkân, 30 Ocak Perşembe günü saat:15.00'da belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkartıldı.

30 0CAK PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00'A KADAR

37 adeti sanayi sitesinde, 10 adeti de galericiler sitesinde satışa çıkacak olan dükkanlardan satın almak isteyenlerin, bu tarihten önce Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü müracaat ederek, şartname almaları ve ihale evraklarını hazırlayarak 30 Ocak Perşembe günü en geç saat:12.00'a kadar dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir. Satışa çıkan dükkân ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenler 0262 414 45 85 Dahili: 280-285 nolu telefonu arayabilirler.

Kaynak: Bültenler