Gölcük Belediyesi, 2021 yılında 43 bin 122 ton asfalt serimi gerçekleşti

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Yaz-kış, gece-gündüz demeden sürdürülen çalışmalar ile ilçenin yolları güvenli ve konforlu hale getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle ilçenin yollarını modern hale dönüştüren Gölcük Belediyesi, ihtiyaç olan noktalarda da asfalt yama çalışmalarını hızla tamamladı.

GÖLCÜK'ÜN YOLLARI GÜVENLİ VE KONFORLU HALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda Gölcük Belediyesi tarafından 2021 yılı içinde; Şirinköy ve Yeni Mahalle, 1 Mart Caddesi, Yeni Mahalle; Kazım Karabekir Caddesi, Şehitler Mahallesi; Genç Osman Caddesi, Şehitler Caddesi, Malazgirt Caddesi, Piyalepaşa Mahallesi; Süleyman Ateş Caddesi, İpekyolu Mahallesi; Halide Edip Caddesi, Merkez Mahallesi; 19 Mayıs Caddesi, Kavaklı Mahallesi; Yavuz Caddesi, Adliye Altı, Barbaros Hayrettin Caddesi, Hürriyet Caddesi, Çiftlik Mahallesi; Hastane Caddesi, No 167-E Gölpark, Günsazak Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Polatkan Caddesi, Kocayusuf Caddesi, Yavuz Sultan Caddesi, Açelya Sokak, Aktarma İstasyonu yanı, Çoban Yıldızı Sokak, Topçular Mahallesi; 3073 Sokak, İmaj Sokak (bir kısmı parke), Saraylı Otobüs Kooperatifi durağına, 3069 Sokak, Saraybosna Caddesi, Başak Caddesi, Sezai Karakoç Caddesi, Donanma Mahallesi; Anafartalar Caddesi, İznik Caddesi, 257.Sokak, Dumlupınar Mahallesi; İnönü Caddesi, Preveze Caddesi, Değirmendere; Kavaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, Yalı Mahallesi, Faruk Demirer Caddesi asfaltlandı.

YAZ-KIŞ GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞMALARA DEVAM

Hava şartları elverişli olduğu günlerde devam eden çalışmalar ile Atatürk Mahallesi, Köroğlu Caddesi, Örcün Yolu Caddesi, Atatürk Mahallesi, Eren Sokak, Uğur Mumcu Ortaokulu Mevkii Otopark, Denizevler Mahallesi; Altıncan Caddesi, İşeri Caddesi, Hisareyn, İsmet Paşa Caddesi, İhsaniye, Stad Caddesi, Yazlık Yeni Mahalle, Gaffar Okan Caddesi, Şirinköy Mahallesi; 686 Sokak, kavşak, Nihavent mevkii otopak, Donanma Komutanlığı içi Hisareyn, Merkez Mahallesi; Ali Kuşçu Sokak, Bahtiyar Sokak, Başaran Sokak, Seyrantepe Sokak, İhsaniye Merkez Mahallesi; kent meydanı, 4308 Sokak, 4430 Sokak, Hisareyn; GündüzalpCaddesi bağlantılı sokak, Karaköprü Mahallesi; Martı Sokak, Düzağaç Mahallesi; Gözlementepe Mevkii Otoparkına, Necati Çelik Hastanesi'nde ulaşımı sağlayan yeni köprü ve yola, asfalt serimi yapıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet