Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın - Haberler | Güncel

Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar İki paraşütçü 600 metre yükseklikte tavla oynadıMANİSA – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Çınaroba tepesinden atlayan iki yamaç paraşütü pilotu yaklaşık 600 metrede tavla oynadı.

Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar

İki paraşütçü 600 metre yükseklikte tavla oynadı

MANİSA – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Çınaroba tepesinden atlayan iki yamaç paraşütü pilotu yaklaşık 600 metrede tavla oynadı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler büyük ilgi gördü.

Yamaç paraşütü yapmak isteyen pilotların uğrak noktası haline gelen Saruhanlı ilçesindeki Çınaroba tepesi, ilginç bir uçuşa sahne oldu. Saruhanlı'da yaşayan iki yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal ve Devran Hacı yanlarında getirdikleri tavla ile atlayış yaptı. Havada masa açıp tavla oynayan paraşütçüler yaşadıkları deneyimi aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan deneyimli pilotlar büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 senedir Çınaroba tepesinden uçuş yaptıklarını belirten Vedat Kartal, "Normalde orası bizim sürekli uçuş yaptığımız bir bölge. Bizim buranın havası çok stabil ve güven veriyor. Bizler de deneyimlerimizden yola çıkarak böyle bir şey yapmak istedim. Daha önceden koltukla uçanlar, okey oynayanları da görmüştük. Havada ne kadar rahat olabileceğimizi göstermek adına tavla oynamak istedik. Normalde önümdeki arkadaşımın ters bağlanması lazım. Onu bana dönük olarak bağladık. Tavlamızı çantanın içerisinden elimize aldık. Havada gayet rahat bir şekilde masamızı kurup tavlamızı açtık. Havada taş veya zarların uçmasına karşılık yedeklerini almıştık. Çok şükür hiç düşen olmadı" dedi.

"Havada tavla oynamak yasak değildir diye düşündük"

Görüntüleri izleyenlerin çok şaşırdığını anlatan Kartal, "Videoyu izleyenler bu kadarını da beklemediklerini ifade ediyorlar. Aslında o kadar büyütülecek bir şey değil. Bizce çok basit. Bundan önce havada 4 kişilik uçuşlar da gördük. Okey oynayanı da vardı. Ekipmanınız yeterli olduktan sonra her türlü bu uçuşları yapabilirsiniz. Tabi hava şartları da çok önemli. Dün sokağa çıkma yasağı vardı, biz havadaydık. Havada tavla oynamak yasak değildir diye düşündük" dedi.

Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar
Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar
Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar
Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gökyüzünde tavla keyfi yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:09:46. #1.15#

title