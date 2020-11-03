Göksun Belediyesinden eğitime destek

Göksun Belediyesi tarafından öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanabilmeleri için Yavuz Selim Ortaokuluna 16 bilgisayar ve masa hediye edildi.

Göksun Belediyesi tarafından öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanabilmeleri için Yavuz Selim Ortaokuluna 16 bilgisayar ve masa hediye edildi.

Okul yönetimince hediye edilen malzemelerle bilişim sınıfları hazırlandı.

Kaymakam Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kaymakam Kayacan, ziyarete yaptığı konuşmada, belediyenin sağladığı imkanlarla EBA destek sınıfı açıldığını ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Hazırlanan sınıfların bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Kayacan, "İki sınıfımız var, bu sınıfların sayısını ileriki aşamada artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın'a eğitime destek olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aydın da ilçedeki tüm eğitim kurumlarının yanında olmaya çalıştıklarını ve EBA destek noktalarına sağladıkları imkanları artırarak diğer okullara da destek olacaklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ise yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin devam ettiğini ve EBA platformunun şu anda çok yaygın kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk