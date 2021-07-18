GÖKSU NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILDI, 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU
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GÖKSU NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILDI, 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesinde öğle saatlerinde yüzmek için Göksu Nehri'ne giren ve akıntıya kapılıp, suda kaybolan Mehmet Keleş'in (17) cansız bedeni bulundu.

MERSİN'in Mut ilçesinde öğle saatlerinde yüzmek için Göksu Nehri'ne giren ve akıntıya kapılıp, suda kaybolan Mehmet Keleş'in (17) cansız bedeni bulundu.Olay, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde serinlemek amacıyla mahalle yakınındaki Göksu Nehri'ne giren Mehmet Keleş, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıyla sürüklendiğini gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve vatandaşların katıldığı 6 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında Mehmet Keleş'in suya girdiği yerden 5 kilometre uzaklıkta cesedine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkartılan Mehmet Keleş'in cesedi, Mut Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖKSU NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILDI, 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU
GÖKSU NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILDI, 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU
GÖKSU NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILDI, 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU
GÖKSU NEHRİ'NDE AKINTIYA KAPILDI, 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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