: Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar

07.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:06

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Adıyaman'a götürüldü. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Göksu için Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

DAVUTOĞLU, YILDIRIM VE İMAMOĞLU DA KATILDI

Cenaze namazına Göksu ailesinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'da katıldı.

UZUN ZAMAN SONRA YAN YANALAR

Göksu'nun annesinin cenaze merasimi, 2 eski başbakanı da bir araya getirdi. AK Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'yla, kendisinden sonra Başbakanlık koltuğuna oturan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra 'Son Başbakan' olarak anılan Binali Yıldırım uzun zaman sonra bir araya geldi. Yıllarca aynı partide siyaset yapan ve AK Parti'li kimlikleriyle Başbakanlık konumuna kadar yükselen iki isim, cenazede anne acısı yaşayan Göksu'yla birlikte en önde saf tuttular. Davutoğlu Göksu'nun sağında yer alırken, Binali Yıldırım ise solunda yer aldı.

PROTOKOLÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ ÇELENK GÖNDERDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda ilçe belediye başkanı da cenazeye çelenk gönderdi. Tevfik Göksu, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

ANNE GÖKSU'NUN CENAZESİ ADIYAMAN'A GÖNDERİLDİ

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Göksu'nun naaşı Adıyaman Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına yarın defnedilmek üzere memleketine götürüldü.

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