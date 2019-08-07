Göksel'in derin dekolteli fotoğrafına takipçileri iltifat yağdırdı!

07.08.2019 21:42

Güzel şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından yayınladığı derin dekolteli pozuyla sosyal medyada çok konuşuldu. Göksel'in fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

TAKİPÇİLERİ GÖKSEL'E İLTİFAT YAĞDIRDI

Göksel, Instagram hesabından yayınladığı cesur fotoğrafına, "Öyle güzel batardık ki güneşi, hem de İstanbul'da!" notunu ekledi. Göksel'in bir takipçisi paylaşıma, "Ama güneş sizi görse batmayı unutabilir belkide." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Senin gülüşün güneşin batışından daha değerli." ifadelerini kullandı.

GÖKSEL KİMDİR?

Göksel Demirpençe, 25 Kasım 1971, İstanbul, Türk şarkıcı-şarkı yazarı. Göksel Demirpençe 25 Kasım 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini devam ettirirken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlamıştır.2002-07 yılları arası Alper Erinç ile evli kalmıştır.Göksel, 1992 yılından itibaren birçok orkestrada solistlik yaptı. 1995 yılında ünlü müzisyen Onno Tunç'la tanışmasıyla birlikte müzik kariyerinde ilk albümünü yayınladı. Ve yine aynı yıl Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak görev aldı.

İlk albümü Yollar Sarp Özdemiroğlu prodüktörlüğünde 1997 yılında yayınlandı. Albüm ağırlıklı olarak sanatçının kendi bestelerinden oluşuyordu. Kendi şarkıları dışında söz ve müzikleri Sezen Aksu ve Onno Tunç'a ait "Kurşuni Renkler" ve "Yakışıklı" adlı iki şarkıyı yorumladı. Albümün ses getiren ilk parçası "Sabır" oldu. Şarkı Göksel'in teatral yorumu ve Yavuz Çetin'in gitar solosuyla beraber, deneysel tatlar içeren video klibiyle de müzikseverlerin beğenisini kazandı, ikinci albümü Körebe Ekim 2001'de piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan "Depresyondayım" şarkısı geniş kitleler tarafından çok sevildi. Körebe albümü aynı zamanda Göksel ve Alper Erinç'in müzikal birlikteliklerinin başlangıcı oldu. Şarkıcı aslında neşeli biri olduğunu ancak şarkılarını hüzünlü zamanlarda yazdığını söylemiştir.

Göksel, Alper Erinç prodüktörlüğünde 2003 yılında Söz Ver, 2005 yılında Arka Bahçem ve 2007 yılında çıkış şarkısı olarak "Yarabbi Şükür" seçilen Ay'da Yürüdüm albümüyle müzikseverlerle buluştu, 2009 Mayıs ayında yayınlanan Mektubumu Buldun mu? ve 2010 yılında Hayat Rüya Gibi albümleri ile 70'li yılların şarkılarını yeniden seslendirdi. Yine 2012 yılında Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde Bende Bi' Aşk Var isimli albümü çıkaran Göksel, büyük beğeni topladı. Bende Bi' Aşk Var son yılların en iyi albümü olarak nitelendirildi.Göksel, dijital platformda yılın en çok indirilen şarkısı "Acıyor" ile Altın Kelebek, Avrupa Gazeteciler Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ödüllerine layık görüldü.

Göksel üçüncü video klibi "Yalnız Kuş"'u 2012 Kasım ayında yayınladı. 2013 Türkiye Video Müzik Ödüllerin'de "En iyi kadın şarkıcı" ödülünü almıştır.5 Ocak 2015 günü Göksel'in dokuzuncu stüdyo albümü Sen Orda Yoksunu Avrupa Müzik etiketiyle dijitalde yayımladı. Albümün aranjörlüğünü Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkı sözlerinin yer aldığı albüm kitapçığını, Göksel kendi el yazısıyla yazdı. Albüm fotoğrafları Moskova'da Aytekin Yalçın tarafından çekildi. Toplam on bir şarkının yer aldığı albümdeki tüm şarkıların söz-müziği Göksel'e ait. Albümün son şarkısını ise Göksel ve Mabel Matiz beraber yazdılar.