Gökhan Özoğuz, Uçağı Rötar Yaptığı İçin Personele Hakaret Eden Kadına Sitem Etti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bineceği uçak rötar yaptığı için bir kadın personele ağza alınmayacak sözler söyleyen kadına, Twitter hesabından sitem etti.
İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü kadın yolcuya bir tepki de son günlerde yaptığı siyasi paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz'dan geldi.
"OKUMUŞ, MEDENİ İMAJ VARKEN EDEP DIŞI DAVRANMAK"
Twitter hesabından paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, şu sözlerle sitem etti: "İşte arkadaşlar hiçbir zaman varlık ile karşısındakini ezebileceğini düşünmek ve cehalet ile birilerini darp edebilmek Halk nezninde meşru olamaz. Sorulsa okumuş, medeni, modern bir imaj varken bir anda edep dışı davranmak ne Nahoş. Çalışana edepli saygılı görgülü olmak zorundayız.
"CEHALET GÖSTERGESİ"
Hemen başlıyor çekin çekin çalışana ekstra saygı göstermek yerine hakaret edip ezmeye çalışmak en büyük cehalet göstergelerinden biridir. İşte edebin siyasi partisi inancı olmuyor. İnsan olmayı öğrenmemiz lazım!"
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Gökhan beye.Saygıyı bir türlü öğrenemedik.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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görevliyi zorlamak haraket etmek, TAM BİR EZİKLİK GÖSTERGESİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gökhan bu tepkini ve personele olan desteğini haksızlıgin yapıldığı anda gösterecektir ki etkisi olsun, atı alan Üsküdarı geçmiş neye yarar..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OKUMUS CAHIL DIYELIM SUNACevap Yaz Yayından Kaldır
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Millet olarak konusmasini, tartismasini maalesef bilmiyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır