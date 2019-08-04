Gökhan Özoğuz Kaz Dağları'ndaki projenin devam etmesine ateş püskürdü: Yazıklar olsun!

Gökhan Özoğuz Kaz Dağları'ndaki projenin devam etmesine ateş püskürdü: Yazıklar olsun!

Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağına yapılmak istenilen altın madeni projesinin devam ettiğini söyleyerek sosyal medya hesabından isyan etti.

4.08.2019 13:37
Gökhan Özoğuz Kaz Dağları'ndaki projenin devam etmesine ateş püskürdü: Yazıklar olsun!

Son dönemde siyasi söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'ne yapılacak projenin devam etmesine sosyal medya hesabından isyan etti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Özoğuz, tepki çeken proje ile ilgili yapılan resmi açıklamaların bir işe yaramadığını gösteren bir paylaşım yaparak, "Yazıklar olsun ! Konu ile alakalı açıklama tamamen projenin devamlılığına hizmet etmesi için yapılmıştır! Kesilen ağaç miktarı, siyanürün kullanılmadığı ve tekrar ağaçlandırma konusundaki bilgisizlik (şekerle çocuk kandırmak). Vatan, millet sevdasından bahsedenler, neredesiniz?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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