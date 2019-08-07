Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

07.08.2019 15:48

Son günlerde gündeme gelen Kaz Dağları'nda Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edildi. Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak villa iddialarını yalanladı.

"YALAN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan ile Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Bayramiç'te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddialara cevap verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz, "Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış ah bee keşke ben de bilseydim. Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp." dedi.

"VATAN, MİLLET SEVDASINDAN BAHSEDENLER, NEREDESİNİZ?"

Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın civarına yapılacak olan altın madeni projesine şu sözlerle sitem etmişti: "Yazıklar olsun! Konu ile alakalı açıklama tamamen projenin devamlılığına hizmet etmesi için yapılmıştır! Kesilen ağaç miktarı, siyanürün kullanılmadığı ve tekrar ağaçlandırma konusundaki bilgisizlik (şekerle çocuk kandırmak). Vatan, millet sevdasından bahsedenler, neredesiniz?"