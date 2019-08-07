Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Kaz Dağlar'ında villası olduğu söylenen şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

07.08.2019 15:48
Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Son günlerde gündeme gelen Kaz Dağları'nda Tarkan ve Gökhan Özoğuz'un bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edildi. Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak villa iddialarını yalanladı.

"YALAN ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY"

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan ile Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Bayramiç'te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddialara cevap verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özoğuz, "Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış ah bee keşke ben de bilseydim. Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp." dedi.

"VATAN, MİLLET SEVDASINDAN BAHSEDENLER, NEREDESİNİZ?"

Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın civarına yapılacak olan altın madeni projesine şu sözlerle sitem etmişti: "Yazıklar olsun! Konu ile alakalı açıklama tamamen projenin devamlılığına hizmet etmesi için yapılmıştır! Kesilen ağaç miktarı, siyanürün kullanılmadığı ve tekrar ağaçlandırma konusundaki bilgisizlik (şekerle çocuk kandırmak). Vatan, millet sevdasından bahsedenler, neredesiniz?"

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YORUMLAR (9)

  • A:
    ne kadar boş vaktin varya bizide gaza getirip oyalıyorsun burda yorum yazıcam diye değerli vaktim ziyan oluyor. git bi iş yap daoğaya ve insanlığa faydalı birşeyler yapta birazda onun üzerinden konuş pirim yap . boş insan acunun sayesinde para bastın şimdi ahkam kesiyorsun
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  • CEHALET:
    bir ülke böyle parçalanır. altın madenlerini yabancı firmalara peşkeş çekenleri savunanlar bakın Afrikaya her yeri altın madeni delik deşik ve hala fakir hem de dünyanın en fakir kıtası.
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  • MANKURT:
    BÖYLE İNSANLAR BU ÜLKEDE YAŞIYOR YA , KAHROLUYORUM ARKADAŞ KAHROLUYORUM ! BUNUN GİBİLERİN ELİNDEN KİMLİĞİNİ ALIP DOĞRU SURİYEYE GÖNDERİCEKSİN SAVAŞA BURDA YAŞAMAYI HAKKETMİYOR BENCE
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  • NÖBETÇİ YORUMCU:
    Gökhan geç dalganı yarın bugün bir dilim kuru ekmeğe muhtaç kalırsın inşallah Afrika çocukları gibi olursun
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