Gökhan Özoğuz'dan Yılmaz Özdil'e Kitap Eleştirisi: Sayfalar Altın mı?
Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satışa çıkan kitabına bir eleştiri de Gökhan Özoğuz'dan geldi. Özoğuz, "2 bin 500 TL'ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" dedi.
Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulan kitabı için eleştiriler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Yılmaz Özdil'e ünlü isimler de tepki gösterdi.
"SAYFALARI ALTIN MI?"
Athena grubunun solisti ve geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'i eleştirdi. Özoğuz, "2500 tl ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepkisini gösterdi.
İŞTE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN PAYLAŞIMLARI
"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"
"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."
"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500 TL ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızıkediyayınevi severek takip ettiğim bir kapı."
YILMAZ ÖZDİL ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Yılmaz Özdil hakkında yapılan eleştirilere dün Sözcü gazetesindeki köşesinde cevap verdi.
İşte Özdil'in yazısından bir bölüm:
"Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğal gaz faturası değil.
Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün."
"Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?"
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Kim kriz var diyor, 1881 zenginimiz var. 4 saatte kitap bitmiş. 1938 adet olsaydı oda biterdi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kim bu yozdil diye soran arkadaşa; ülkede kamalın adını kullanarak para kazananlar listesinde number one olan biridir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kim bu yılmaz özdil kırk yıl görmesek aklımıza gelmez ne iş yapıyor önemli birimi vatandaşlardan tanıyan varmıCevap Yaz 4 8 Yayından KaldırERCAN: ben kendi görüşümü ve tanımadığımızı söyledim tanmayada meraklı değilim3 Yayından Kaldır
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Benim bu kitabı alacak kadar param yok ama adamın ne yapmaya çalıştığını anladım keşke 1 milyon tl deseydi aklı kıt olan anlamaz bu kıtabı 20 30 lira ile satsaydı kımse almaz okumaz dı nutuk 15 20 lira kaçınız açıpta okudunuz ben lise de okudum Atatürk ü anladım bu adam Atatürk e karşı millette merak uyandırmak için böyle bişey yaptı çokta iyi yaptı cahil cühelalar siz ne anlarsınız gideer kamera karşısında ıkı fingirder milyonları götürürsünüzCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır