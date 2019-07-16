Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir!
15 Temmuz tartışmasıyla gündeme gelen Gökhan Özoğuz, Ömer Halisdemir'in afişini "Bakın Nedim bey Türk askeri böyle resmedilir" diyerek paylaştı.
Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Nedim Şener arasında 15 Temmuz tartışması devam ediyor.
Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz afişlerinde yer alan askerlerin tüm askerleri temsil ettiğini belirten Özoğuz, sosyal medya hesabında, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullanmıştı.
"SEN CANINI SIKMA"
Gazeteci Nedim Şener, Özoğuz'a "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma" diyerek yanıt vermişti.
"TÜRK ASKERİ BÖYLE RESMEDİLİR"
İkilinin arasında süregelen tartışmaya bugün bir yenisi daha eklendi. Özoğuz şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Bakın Nedim bey, böyle resmedilir Türk askeri .15 temmuz katliamını böyle doğru anlatırız gelecek nesillere. Gören çocuklara. Resim bilinç altına işler hafızalarda böyle kalmalıdır o günü durduranlar." notunu düştü.
"AFERİN GÖKHAN"
Şener, Özoğuz'un paylaşımını beğenerek "Aferin Gökhan, işte bu diğerlerinin arasındaki çizimlerden sadece biri" cevabını verdi.
İşte ikili arasında geçen diyaloglar;
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bu şahsiyet kendini ne zannediyor ne sanıyor. da her yere maydanoz oluyor. gitsin şarkı söylesin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nedim bey iyi çarpmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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GEÇENKİ PAYLAŞIMINDAN SONRA HALKIN TEPKİSİNİ ALMAYIM DİYE İYİ ÇEVİRMİŞSİN GÖKHAN .Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
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vow gökhan şöyle gökhan böyle, gökhana yüklenmemiş skill atlanmamış level kalmamış. gökhan 15 temmuz 2016''da neredeydin?- tweetlerde atıştığın o adam bulunduğu mevziyi eşkiyaya bırakmamak için mücadele eden bir gazeteci. Bu millet yeniçeri ayaklanmalarıyla, darbelerle yoğrulmuş. Peygamber ocağına sızan namerdin başını er yada geç ezmesini bilmiştir. Kusura bakma da ne Vakay-ı Hayriyede ne de 15 Temmuzda senin gönlün kalacak diye haini paklamaya gerek yok. Tarih objektif kalmalı.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gökhan Özoğuz söylediklerin doğru olabilir ama o asker bizim askerimiz sizin askeriniz değil ki . . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Adam olacan az daha çalış efferimCevap Yaz 13 13 Yayından Kaldır
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GÖKHAN ZATEN ADAMDIR12 8 Yayından Kaldır
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ARTIK SENİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTEMİYORUM YETER GÖKHANCevap Yaz 11 16 Yayından Kaldır
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gökhan sen bu ara çok konuşmaya başladın. çık sahneye şarkını söyle. senin seviyen değil siyaset. sanatçıda olmaz senden olsa olsa şarkıcı olur. . .Cevap Yaz 11 13 Yayından Kaldır
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konuştukça batıyor. saçmalıyor4 11 Yayından Kaldır