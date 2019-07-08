Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki!

ODTÜ'ye sabah saatlerinde polis eşliğinde giren iş makinaları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu inşatı nedeniyle ağaçları kesmeye başladı. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren öğrencilere de müdahale eden polis öğrencileri tartaklayarak dışarı çıkarttı. Gökhan Özoğuz ODTÜ'de yaşanan katliama Twitter hesabından tepki gösterdi.

"NEDEN KESİYORSUNUZ O GÜZELİM AĞACI"

Özoğuz'un paylaşımında, "Yahu arkadaş Neden kesiyorsunuz o güzelim 3 tane kalmış ağacı??? Başka yer mi yok? İzin yok ruhsat yok bu nasıl kontrolsüzlüktür? Bak arkada bir beton cehennemi varr, Odtü den ne isteniyor anlamıyorumki kıran mı girdi bütün Ankaraya? #Odtü" ifadelerini kullandı.