Gökhan Özoğuz'dan Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıya Çok Sert Tepki: Yazıklar Olsun!
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan linç girişimine sosyal medya hesabından sert tepki göstererek, "Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından sert bir dille eleştirdi.
"YAZIKLAR OLSUN"
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirilen saldırıyı kınayan mesajlar paylaştı. Athena grubunun kurucusu ve solisti Gökhan Özoğuz ise Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da gerçekleştirilen saldırıyı ve link girişimini, "YAZIKLAR OLSUN ! Şehid bizim şehidimizdir! İşte bir ülke böyle ayrıştırılır ve böyle bölünür. Ama gerçek vatansever halk buna izin vermeyecek! Onlar çoğunluktur! Bu rezaleti yapanlar azınlık. Gün geldiğinde yüzlere bakamazsınız. Kul hakkı ile gelme buyurulmuş. Nasıl uyuyorsunuz?" sözleriyle kınadı.
"LİNÇ GİRİŞİMİNİ ÜZÜNTÜYLE KINIYORUM"
Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beyfendiye yapılan ADİCE saldırıyı ve LİNÇ girişimini üzüntü ile kınıyorum! Allah ülkemizi bu hallerden muhafaza eylesin. Ülkemiz inşallah bu dönemi atlatacak. Bu yoz asılsız yaftaların bini bir para olan dönemden bir an önce çıkmak ümidiyle. Üretim, eğitim, sanat, asayiş konularında hak-hukuk eşitlik, ileri görüş sahibi bir ülke olmamızı umut ediyoruz. Her şeyimiz bu ülke için olsun. Şahsımız için değil." ifadelerini kullandı.
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Bi sen kalmıstın sıyaset yapmayı beceremeyıp te ılla bır burnunu sokacak ama gokhan bos altı bosCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Bu kim soytarı mıCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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Osman amca en az 50milyon kişinin sesi olduCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Gokhan sanada yaziklar sehitler icin uzulecegine hainlerle ortaklik yapanami uzuluyosunCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ah Gökhan Ah Şu Atarlığını Binlerce Şehidimiz İçinde Yapsaydın Ya Amma Nerde O Yürrek Gerçi Sırf Gökhan Bey Değil Ülkemiz Ana muhalefetinin Koyunları Entel Dantelleri Kaypak Solcuları Tarlabaşı Müdavimi LGBT Lolişlerimizin Sesinide Duyamadık Ya Canları Sağolsun Birgün İnşallah Şehitlerimize Şaf Söylendiğinde O Gür Seslerini Duyarız Gari Böyle Kendilerini YırtarcasınaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır