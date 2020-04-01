Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediyelerin yardım hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya "Uydurma bir suçlama yapma hakkınız yok, o kada da değil" diyerek tepki gösterdi.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, koronavirüs salgınının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman'a Soylu'ya Twitter hesabından sitem etti.

"SUÇLAMA YAPMAYA HAKKINIZ YOK"

Müzik kariyerinin yanı sıra gündemle alakalı konulara yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Gökhan Özoğuz, Bakan Soylu'nun belediyelerin yardım toplamasını 'Başka hükümet kurmaya' benzetmesiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu'nun sözleri karşısında sitem eden şarkıcı, "Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin; Vatan haini, terörist sevici, 'Başka devlet kurmak isteyenler' diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!" ifadelerini kullandı.