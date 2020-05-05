Gökhan Özen: 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
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Gökhan Özen: 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Gökhan Özen: 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
05.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:13

Popçu Gökhan Özen, korona virüs nedeniyle Los Angeles'daki evinde vakit geçirmeye devam ediyor. Pandeminin ilk günlerinde çıkan yeni albümü "Firardayım" ile ilgili aldığı geri dönüşlerden çok memnun olduğunu ifade eden ünlü sanatçı, dikkat çeken bir itirafta bulundu

Youtube ve Instagram hesaplarından yeni projelerini paylaşan Özen, aynı zamanda günlük hayatından fotoğrafları da ekleyip, takipçileriyle sohbete katılıyor.

"BU YETENEĞİME BAYA ŞÜKRETTİM"

Karantina sürecinde herkesin ortak sorunu olan kuaförlerin kapalı olmasına Instagram hesabından yeni tıraşlı fotoğrafını paylaşarak değinen ünlü popçu, "Saç stilime olumlu, olumsuz eleştiriler alıyorum, hepsi için teşekkür ederim.& ;

Son 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum. Karantina döneminde bir süre sonra buradaki ünlüleri tanınmaz halde görünce bu yeteneğime baya şükrettim.

İlk günden beri aşağı yukarı değiştirmediğim saç stilini değiştir diyen kardeşlerime nasıl bir stil yapayım onu sorayım? Ama sonuç pek değişmeyebilir. Kaliforniya güneşinin altından bundan daha uzun bir saç isteyeceğimi pek düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

VİDEO KLİPLERİNİ YAYINLAYACAK

Hit şarkıların usta yazarı Gökhan Özen, süreci evindeki stüdyosunda çalışarak geçirirken, önümüzdeki günlerde yeni video kliplerini ve& ; sürpriz kayıtlarını YouTube kanalından yayınlamaya devam edecek.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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