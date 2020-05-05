Gökhan Özen: 10 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Popçu Gökhan Özen, korona virüs nedeniyle Los Angeles'daki evinde vakit geçirmeye devam ediyor. Pandeminin ilk günlerinde çıkan yeni albümü "Firardayım" ile ilgili aldığı geri dönüşlerden çok memnun olduğunu ifade eden ünlü sanatçı, dikkat çeken bir itirafta bulundu