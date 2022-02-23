Gökhan Özdemir kimdir? Gökhan Özdemir hayatı ve biyografisi! Gökhan Özdemir kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Özdemir merak konusu oldu. İşte Gökhan Özdemir hakkında merak edilen Gökhan Özdemir kimdir, Gökhan Özdemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Gökhan Özdemir, uzun süredir Acun Medya kadrolarında önemli roller üstleniyor.

Gökhan Özdemir, 1984 tarihinde doğdu. Özdemir, bir dönem Türkiye Milli Futsal Takımı forması giydi. Gökhan Özdemir 2007 yılında Var Mısın Yok Musun'da da yarışmıştı..

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