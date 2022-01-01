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Gökçeyazı'daki kazada bekçi hayatını kaybetti

Gökçeyazı'daki kazada bekçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir-Edremit Karayolunun Gökçeyazı bölümünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir- Edremit Karayolunun Gökçeyazı bölümünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Burhaniye Emniyetinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Burhan Atabay'ın yaşamını yitirdiği kazada diğer araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Burhan Atabay sevk ve idaresindeki 10 AE 671 plakalı araç Edremit istikametinden Balıkesir merkezine seyir ettiği sırada Gökçeyazı mevkisinde lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla aracın kontrolünü kaybeden sürücü Burhan Atabey gidiş istikametinde park halinde bulunan resmi plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bankete yuvarlanan araçta Burhan Atabey olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında park halindeki aracın yanında bulunan diğer sürücü A.G. ise kazadan yara almadan kurtuldu. - BALIKESİR

Gökçeyazı'daki kazada bekçi hayatını kaybetti

Gökçeyazı'daki kazada bekçi hayatını kaybetti

Gökçeyazı'daki kazada bekçi hayatını kaybetti

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