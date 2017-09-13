Gökçedere Köylüleri Piknikte Buluştu

Erzurum'un Oltu İlçesi Gökçedere köylüleri muhteşem doğa güzelliği olan Danzut mevkiinde bir araya gelerek piknik yapıp gönüllerince eğlendiler.



Oltu'nun en az göç veren köyleri arasında olan Gökçedere köylüleri piknik gününde buluşup hasret giderdiler.



Köy Muhtarı Abdulkadir Yılmaz, "Yılda bir kez olsa da köylülerimizi piknik gününde bir araya getirerek kırgınlıkları son buldurmak birlik beraberlik içerisinde kaynaşmayı amaçladık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Köyümüzün Danzut mevkiinde orman içerisinde bol oksijen soğuk sularla yaktık semaverlerimiz hazırladık. Oltu cağ kebaplarımızı piknik günümüze katılanlara ikramda bulunduk. Ayrıca köyümüze ait yöresel orta oyunlar oynadık, davul zurna eşliğinde doyasıya halaylar çektik" dedi.



Köy muhtarı Yılmaz program sonunda piknik gününe katkıda bulunanlara plaket verdi. - ERZURUM