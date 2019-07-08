Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay olan Hadise, mayolu sahne kıyafetiyle yürek hoplattı
Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz akşam Almanya'da konser verdi. Ünlü şarkıcı cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
O Ses Türkiye programının bitmesiyle turnelere başlayan Hadise, yoğun bir konser temposuyla koşuşturmaya devam ediyor.
SAHNE KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Ereğli'de verdiği konser sonrasında kendisini Almanya konseri için uçağa atan Hadise, sahne için tercih ettiği mayoya benzer kostümle dikkat çekti.
GEÇEN YILIN ACISINI ÇIKARDI
Geçen yıl aynı yerde konser veren ve ayağı sakat olduğu için istediği performansı sergileyemeyen Hadise bu sene geride bıraktığımız yılın acısını çıkardı.
CESUR KIYAFETİYLE DANS ETTİ
Şarkılarıyla Almanya'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Hadise, konser sonrasında cesur kıyafetiyle ettiği dans videosunu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının videosu kısa süre içerisinde 500 binden fazla görüntülendi.
YORUMLAR (5)
-
Bu tiplere sanatçı deniyor ne sanatçısı be gençlere örnek olacak birde bunlar öylemi bu kepazelikle mi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
dombili ses yok şarkı yok ama bizde bunu seven dinleyen birçok zevksiz boş insan var. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
VALLA CANLI CANLI GÖRÜNCE BENDE GERCEKTEN GZL BIR BAYAN OLDUGUNU KABUL ETTIM BIR BAYAN OLARAK- TAM BIR KADIN!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
mükemmel bi kadın ya ALLAHIM YARATTIMI yaratıyor nazar değmesin AT gibiCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
kısrak gibi demi bunu kemerinle kamçılaya kamçılaya2 Yayından Kaldır
Son Dakika Haberleri