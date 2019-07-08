Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay olan Hadise, mayolu sahne kıyafetiyle yürek hoplattı

Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla olay olan Hadise, mayolu sahne kıyafetiyle yürek hoplattı

Göğüs dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz akşam Almanya'da konser verdi. Ünlü şarkıcı cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

O Ses Türkiye programının bitmesiyle turnelere başlayan Hadise, yoğun bir konser temposuyla koşuşturmaya devam ediyor.

SAHNE KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ereğli'de verdiği konser sonrasında kendisini Almanya konseri için uçağa atan Hadise, sahne için tercih ettiği mayoya benzer kostümle dikkat çekti.

GEÇEN YILIN ACISINI ÇIKARDI

Geçen yıl aynı yerde konser veren ve ayağı sakat olduğu için istediği performansı sergileyemeyen Hadise bu sene geride bıraktığımız yılın acısını çıkardı.

CESUR KIYAFETİYLE DANS ETTİ

Şarkılarıyla Almanya'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Hadise, konser sonrasında cesur kıyafetiyle ettiği dans videosunu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının videosu kısa süre içerisinde 500 binden fazla görüntülendi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • KIZGIN:
    Bu tiplere sanatçı deniyor ne sanatçısı be gençlere örnek olacak birde bunlar öylemi bu kepazelikle mi.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • SEVLIN6161:
    VALLA CANLI CANLI GÖRÜNCE BENDE GERCEKTEN GZL BIR BAYAN OLDUGUNU KABUL ETTIM BIR BAYAN OLARAK- TAM BIR KADIN!!!
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.